Завтра в Украине ожидается снег с дождем

5 февраля, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, лишь ночью в южной части - без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром на юге и востоке будут наблюдаться туманы. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на высокогорье Карпат ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза; на Южном берегу Крыма на протяжении суток 1-6° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Временами мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области от 1° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.