В Сумах один из крупнейших производителей повысил цены на хлеб

В Сумах один из крупнейших производителей хлебо-булочных изделий – ООО «Сумыторг-Партнер» - повысил цены на хлеб на 8-12 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в инспекции по контролю цен в Сумской области, которая согласовала повышение цены, рост цен объясняется подорожанием горюче-смазочных материалов, энергоносителей, ростом уровня минимальной зарплаты и временным прекращением реализации дешевой муки Аграрным фондом.

При этом сообщается, что ценовая инспекция была проинформирована о намерении производителя повысить цены за две недели. Нарушений в обосновании инспекторы не выявили.

По данным Сумского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, ООО «Сумыторг - Партнер» (работает на мощностях Сумского хлебокомбината) занимает в регионе около 55% рынка хлеба.

В настоящее время цены на изделия ООО «Сумыторг-Партнер» в розничной торговой сети Сум следующие варьируются от 2,35 грн. до 5,08 грн.