Цена на гречку не будет превышать 14 грн. за килограмм - МинАП

Розничная цена на гречневую крупу на продовольственном рынке стабилизирована и не будет превышать 14 гривен за килограмм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом заявил первый заместитель министра Николай БЕЗУГЛЫЙ.

Он отметил, что стабилизировать цену удалось благодаря действиям правительства, и процесс формирования цены на этот продукт будет находиться под контролем.

«Хочу заверить, что после вмешательства правительства в ситуацию на продовольственном рынке цена на гречку не будет превышать 14 гривен за килограмм», – сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Он также отметил, что, учитывая процедуру формирования цены, в розничной торговле гречневая крупа должна стоить около 12 гривен.

По его словам, резкое подорожание гречки повлекла ситуация на внешних рынках, в частности, неурожай этой культуры в соседних странах, население которых больше всего потребляет гречневую крупу. Этой ситуацией, отметил заместитель министра, воспользовались бизнесмены и существенно повысили цену.

«Проблема с подорожанием гречки связана с тем, что этот продукт потребляют в достаточно ограниченном количестве стран. Наибольшими потребителями гречки являются наши соседи - Россия и Беларусь, где в этом году большой неурожай этой культуры. Из-за этого цены на гречневую крупу начали повышаться на международном рынке, что отразилось и на Украине. Ситуацией на рынке решила воспользоваться часть бизнесменов», – объяснил он.

Определенная часть бизнесменов, заметил Н.БЕЗУГЛЫЙ, начала массово скупать сырую гречку, поэтому цена на нее начала расти. Также начала расти цена после переработки и, соответственно, розничная цена.

«После того, как мы выяснили, что причиной роста не является дефицит этого продукта в нашем государстве, а часть переработчиков просто решила получить сверхдоходы, мы провели с ними переговоры и достигли договоренности, что цена гречки не должна превышать 14 гривен за килограмм. Эта цена должна удовлетворить всех», – отметил заместитель министра.