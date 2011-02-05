Злоумышленники обманули 140 крестьян, завладев их земельными участками

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черкасской области разоблачили организованную преступную группу, которая осуществила разворовывание земель государственного резервного фонда в административных границах сельских советов одного из районов Черкасской области.

Организовал и возглавил ОПГ житель Киевской области. В ее состав входили еще двое жителей Киевщины, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В период 2009-2010 гг. злоумышленники, преследуя цель приобретения права на земельные участки, ввели в заблуждение 140 жителей Киевской области и мошенническим путем получили от них нотариальные доверенности на право покупать, распоряжаться от их имени любыми земельными участками, находящимися на территории Украины. При этом участники преступной группы скрыли от крестьян сведения об их праве на бесплатное получение земли.

Во время подготовки предварительного согласования землеустроительной документации мошенники от имени всех 140 крестьян подготовили и предоставили в одну из райгосадминистраций Черкасской области заведомо поддельные документы. На основании фиктивных бумаг злоумышленники завладели земельными участками в административных границах восьми сельских советов Черкасской области общей площадью около 278 га.

Вследствие таких неправомерных действий со стороны участников ОПГ государству нанесен ущерб на общую сумму 3 миллиона 772 тысячи гривен.

В ходе досудебного следствия возмещено 950 тысяч гривен ущерба.

Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 1 миллион 200 тысяч гривен.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст.190 (мошенничество) и ч. 2,3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Расследование завершено и дело направлено в суд.