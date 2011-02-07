Хозсуд удовлетворил иск о взыскании долга с "Стиоми-Холдинг"

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры Хмельницкой области о взыскании с ООО "Стиоми-Холдинг" в интересах Аграрного фонда Украины задолженности в размере свыше 5 миллионов гривень.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, этот долг возник по заключенным кредитным договорам относительно бюджетных займов в пределах режима государственных залоговых закупок зерна.

Справка УНИАН. "Стиоми-Холдинг" владеет землями на территории Чемировецкого, Ярмолинецкого, Волочиского районов Хмельницкой области, общая площадь земель - более 30 тыс. гектаров.

Компания владеет также Хмельницким хлебокомбинатом и является монополистом на рынке хлебобулочных изделий (в области занимает около 65%).