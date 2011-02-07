В парламенте зарегистрирован законопроект о государственном земельном кадастре

Депутаты Верховной Рады Украины Валерий БЕВЗЕНКО (Партия регионов), Роман ТКАЧ (НУНС) и Руслан ЛУКЬЯНЧУК (БЮТ) предлагают принять законопроект «О государственном земельном кадастре».

Текст законопроекта №8077, зарегистрированного в парламенте 4 февраля 2011 года, размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается урегулировать вопрос о ведении государственного земельного кадастра (ГЗК).

В частности, предлагается изменить процедуру государственной регистрации земельного участка. Если на сегодня госрегистрация земельного участка проводится при каждой трансакции с участком и включает процедуру выдачи государственных актов или регистрации договоров аренды, законопроектом данная процедура сведена к присвоению земельному участку кадастрового номера при его формировании.

Законопроектом устанавливаются основания, процедура и сроки осуществления госрегистрации, определен исчерпывающий перечень документации по землеустройству и оценке земель, которая является основанием для внесения данных в ГЗК.

При этом документ определяет, что анализ поданной документации и внесение всех ведомостей о земельном участке вносятся исключительно районными (городскими) территориальными органами центрального органа исполнительной власти по земельным ресурсам.

Законопроектом предлагается установить срок внесения ведомостей о землях и земельных участках в ГЗК – 14 дней со дня подачи необходимых документов (сегодня эта процедура может длиться годами).

Документ устанавливает исчерпывающий перечень ведомостей, основные требования по открытию, ведению и закрытию Поземельной книги – документа ГЗК, который содержит ведомости о конкретном земельном участке.

Кроме того, нормами законопроекта предлагается исключить из Земельного кодекса положения об обязательности осуществления госрегистрации ограничений в использовании земельных участков, которые непосредственно установлены законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами. Вместо этого предлагается установить обязательность ограничений в документации по землеустройству, Поземельных книгах.

Документом предлагается сделать открытыми данные ГЗК с открытым доступом в Интернете, за исключением ведомостей, свободное распространение которых запрещено законом.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».