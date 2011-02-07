Депутаты предлагают отменить госакты на право собственности на землю. Законопроект

В Украине с 2013 года предлагается отменить государственные акты на право собственности на землю.

Об этом говорится в законопроекте №8077 «О государственном земельном кадастре», внесенном в Верховную Раду народными депутатами Валерием БЕВЗЕНКО (Партия регионов), Романом ТКАЧОМ (НУНС) и Русланом ЛУКЬЯНЧУКОМ (БЮТ) 4 февраля 2011 года.

Согласно пояснительной записке к документу, размещенному на сайте парламента, существование госактов принципиально не согласовывается с системой государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, введенное новой редакцией Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений», поскольку существование двух документов, которые удостоверяют право собственности на земельный участок – государственного акта и выдержки о регистрации вещного права, является нецелесообразным.

Законопроектом предлагается включить в Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений» изменения, которые предусматривают, что на основании решения о бесплатном предоставлении земельного участка государственный регистратор должен выдать свидетельство о праве собственности на него.

Авторы законопроекта считают, что введение этого положения позволит согласовать порядок госрегистрации прав на землю с порядком, регулирующим вопрос государственной регистрации прав на другое недвижимое имущество, и существенно упростит процедуру оформления таких прав.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».