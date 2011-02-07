В Тернопольской обл. килограмм гречки будет стоить не больше 14 грн. – ОГА

В Тернопольской области стоимость килограмма нефасованной гречки не будет превышать 14 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной госадминистрации, соответствующая договоренность достигнута с товаропроизводителями и реализаторами гречки в области во время совещания под председательством первого заместителя председателя ОГА Василия КОЛОМИЙЧУКА. По его словам, достигнуто взаимное согласие относительно стабилизации цен на основные виды сельскохозяйственной продукции.

«В частности, мы договорились, что максимальная цена за килограмм фасованной гречки должна быть 14,3 грн., а за килограмм нефасованной – 14 грн.", – сообщил В.КОЛОМИЙЧУК.

В то же время, в областной Госинспекции контроля за ценами заверили, что 400 тонн гречневой крупы, выработанных из зерна региональных ресурсов, будут реализовываться исключительно в пределах области и исключительно для потребностей области.