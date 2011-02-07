В Запорожской обл. ужесточат меры безопасности в животноводстве

В Запорожской области принято решение об ужесточении мер безопасности в животноводстве в связи с выявлением на территории Российской Федерации африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняла областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия в связи с возможностью проникновения возбудителя африканской чумы на территорию Украины и, в частности, Запорожской области.

Отмечается, что с начала 2011 года случаи заражения свиней африканской чумой выявлены в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае. В связи с потенциальной возможностью проникновения возбудителя африканской чумы на территорию Украины и Запорожской области комиссия постановила запретить ввоз на территорию области животных, а также продуктов животного происхождения из данных территорий.

Кроме того, принято решение усилить государственный контроль и надзор за работой специализированных свиноводческих хозяйств всех форм собственности и создать необходимый резерв биопрепаратов, дезинфицирующих средств и материально-технических ресурсов.

В рамках данного решения также дано поручение Запорожском областному управлению лесного и охотничьего хозяйства осуществлять контроль за дикими животными и проводить серологический мониторинг среди диких кабанов в течение охотничьего сезона.

Справка УНИАН. С начала 2011 года в граничащих с Украиной областях РФ и на Ставрополье выявлен ряд случаев массового заболевания свиней африканской чумой.

В связи с этим только в ООО "Надежда" Красногвардейского района Ставропольского края в начале января уничтожено около 9 тыс. свиней и еще около 3 тыс. – в хозяйствах частного сектора на этой же территории.