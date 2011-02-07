В Житомирской области 85% озимых находятся в хорошем состоянии

В Житомирской области 85% озимых зерновых находятся в хорошем состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что исследования состояния озимых культур на полях области провела созданная в регионе спецгруппа по вопросам контроля и перезимовки озимых. В нее вошли ученые Житомирского института сельского хозяйства «Полесье» и руководители областных служб АПК.

По данным обследований, на полях области в хорошем состоянии зерновые находятся на 129 тыс. га (85%), в удовлетворительном – на 18,5 тыс. га (12%), в слабом и редком – на 4 тыс. га (3%).

Напомним, в Житомирской области озимыми культурами засеяно свыше 150 тыс. га.