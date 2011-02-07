Попов: на коммунальных рынках цены на продукты питания должны быть “образцовыми”

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ предупредил, что на коммунальных рынках цены на продукты питания должны быть “образцовыми”, то есть ниже, чем на частных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время аппаратного совещания с заместителями председателя КГГА, руководителями структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы.

Он сообщил, что на этой неделе планирует провести совещание по вопросам ценовой политики в городе с докладом профильного заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО по всем направлениям - и товары, и транспорт, и услуги.

“Ситуация очень сложная, потому что растут цены на горючее, на природный газ и тому подобное, но мы должны найти из невозможного возможные подходы для того, чтобы обеспечить стабильную ценовую политику, а в некоторых моментах и снижение цен, особенно на продовольственном рынке в Киеве”, - отметил А.ПОПОВ.

Продолжая тему цен на пищевые продукты он отметил, что на коммунальных рынках города цены должны быть “образцом в плане того, что там должны быть самые низкие цены”.

“Сейчас ситуация обратная, на частных рынках цены ниже, чем на коммунальных...”, - констатировал руководитель КГГА.

“Уже было предупреждение одно, но никакие выводы не сделаны. Думаю, что это будет последнее совещание с такими руководителями”, - подчеркнул А.ПОПОВ.