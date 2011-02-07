В Харьковской области снижены цены на социальные сорта хлеба

В Харьковской области с 8 февраля снизятся цены на социальные сорта хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность достигнута между органами власти и производителями и продавцами хлеба, которые сегодня подписали Меморандум понимания с целью сохранения в Харьковской области стабильной цены на хлеб в 2011 году.

Комментируя событие, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН поблагодарил всех, кто поставил свои подписи под меморандумом, и отметил, что подобные соглашения дают ощутимый позитивный результат.

«Это действительно пример сотрудничества бизнеса и власти. Работа, выполненная в прошлом году, позволила нам остаться единственной областью в Украине, которая после подписания Меморандума взаимопонимания между областной администрацией и хлебопеками не поднимала цены на хлебобулочные изделия», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, подписание меморандума даст возможность сохранить в Харьковской области стабильные цены на хлеб.

«До нового урожая, - заявил М.ДОБКИН, - цена на социальные сорта хлеба в Харьковской области останется неизменной».

Согласно Меморандуму, цена на хлеб ржано-пшеничный «Дарницкий» (вес 1 кг) в фирменных торговых сетях Харьковской области снижается с 4,85 грн. до 4,79 грн., на хлеб из муки пшеничного высшего сорта весом 600 г («Обеденный») - с 2,25 грн. до 2,19 грн., на хлеб из муки пшеничного 1-го сорта весом 550 г («Орельский») - с 2,07 грн. до 1,99 грн. Цена на хлеб из муки пшеничной высшего и 1-го сортов весом 550 г остается неизменной - 2,5 грн.