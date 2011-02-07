Американская торговая палата отмечает тенденцию к монополизации рынка зерна в Украине.

Об этом сообщается в пресс-релизе Американской торговой палаты.

Согласно сообщению, сегодня в ходе встречи директора по вопросам России и Евразии Бетси ХАФНЕР с крупными экспортерами зерна – членами палаты компании высказали обеспокоенность распределением квот на экспорт зерна.

«На данный момент сельскохозяйственный рынок испытывает повышенное вмешательство государства в деятельность сектора, что негативно влияет на наполнение национального бюджета из-за падения уровня доходов фермеров, трейдеров и страны в целом в связи со снижением объемов налоговых сборов. Еще одним последствием существующей ситуации является снижение инвестиций в сектор в связи с усилением сигналов по вытеснению нынешних инвесторов с рынка», – говорится в пресс-релизе.

Также стороны отметили проблему отсутствия конкуренции из-за тенденции монополизации рынка, которая, в конечном счете, негативно повлияет на экономику страны.

Сельскохозяйственный комитет Американской торговой палаты считает, что надлежащее функционирование и прозрачность рынка зерна являются ключевыми факторами в привлечении дополнительных инвестиций, и подтверждает свою готовность к сотрудничеству с соответствующими органами с целью разработки более эффективной и конкурентоспособной сельскохозяйственной промышленности, основанной на принципах свободного рынка.

В пресс-релизе напоминается, что 10 января 2011 года палата обратилась с официальным письмом к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с вопросом о распределении квот и их влиянии на наполнение государственного бюджета.