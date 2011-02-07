Томенко: надо пересмотреть инвестсоглашения по сотням гектаров в Карпатах

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за пересмотр всех инвестиционных соглашений, по которым выдавались сотни гектаров гор и леса в Карпатах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время встречи с журналистами в Закарпатской области.

По словам Н.ТОМЕНКО, ему известно, что и в Закарпатье, и в Прикарпатье при «активной» помощи местной власти были за бесценок розданы под якобы международные инвестиционные проекты сотни гектаров леса. В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, за несколько лет на этих территориях не то что не появились горнолыжные курорты или оздоровительные базы, но и «никто и не собирался их строить, поскольку замысел был взять землю за бесценок исключительно для своих частных нужд».

Вице-спикер считает необходимым сегодня пересмотреть все эти соглашения, и если не выполнены их условия, в частности, не построены задекларированные объекты, полученные земли надо вернуть в государственную собственность, чтобы хотя бы люди имели возможность отдыхать в экологически чистых зонах.

Говоря о приоритетах развития Закарпатского региона, Н.ТОМЕНКО заметил, что «надо думать об усилении не только оздоровительной части, но и зоны отдыха, хотя бы для граждан Украины, которой крайне мало в Карпатском регионе».

Он назвал это направление однозначно перспективным. «Это один из приоритетов, над которым следует работать, поскольку только зимнее горнолыжное направление является малоперспективным, в силу того, что крайне короткие зимы не дают возможности привлекать инвестиции под эти проекты. Поэтому должны быть популярными эко-, зеленые и другого направления проекты круглогодичного отдыха в горной Карпатской местности», - отметил Н.ТОМЕНКО.