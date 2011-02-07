В Симферополе больше всего подорожали тепличные огурцы и помидоры

В Симферополе в январе 2011 года больше всего подорожали тепличные огурцы и помидоры, подешевели – сало и рыба.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе т.г. в крымской столице среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на помидоры и огурцы закрытого грунта – на 57,9% и 35,5% соответственно. Капуста белокочанная подорожала на 23%, картофель – 17,5%, пшено – на 17%, гречневая крупа – на 15%, овсяные хлопья – на 13,6%, яблоки – на 11,9%, грибы – на 10,7%, тыква – на 9,4%, сельдь и репчатый лук – на 8,5%, говяжья вырезка – на 6,9%, консервы рыбные в масле – на 6,6%, консервы рыбные в томате – на 6,5%.

Также на 5,2% возросли цены на свеклу. Сухофрукты подорожали на 4,7%, какао – на 4,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, морковь – на 4%, орехи, творог – на 3,5%, говядина – на 3,4%, булочные изделия – на 3,3%, сахар – на 3%, мука пшеничная – на 2,8%, молоко – на 2,3%, свинина, растительное масло – на 2%, яйца, хлеб из муки I сорта – на 1,9%.

Вместе с тем, снижение цен зафиксировано на сало – на 7,1%, рыбу живую, охлажденную – на 5,1%, субпродукты из свинины – на 3,6%, цитрусовые – на 2,2%, кофе растворимый, сыр плавленый, брынзу – на 1,7%, овощи консервированные – на 1,6%.

Среди непродовольственных товаров возросли цены на сжиженный газ – на 11,6%, газеты – на 10,6%, дизельное топливо – на 6,8%, журналы, обогреватели – на 6,7%, парфюмерные товары – на 6%, бензин – на 5,9%, живые цветы – на 5,8%.

При этом наблюдалось снижение цен на полусапоги, ботинки неутепленные женские – на 7%, сапоги, полусапоги утепленные женские – на 5,9%, цветные телевизоры – на 5,8%, мобильные телефоны – на 5,2%, фотоаппараты – на 4,1%, утюги – на 3,7%, мониторы – на 3,3%, туалетную бумагу – на 3%, электрочайники – на 2,9%, часы – на 2,4%.

В сфере услуг возросла стоимость проезда в такси на 5,2%. Услуги по проживанию в гостиницах подорожали на 2,9%, стоматологические услуги – на 0,8%, туристско-экскурсионные – на 0,2%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в январе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6%.