ФАО: мировые цены на продовольствие достигли рекордного максимума

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), мировые цены на продовольствие выросли в январе т.г. до рекордной отметки.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как сообщил сегодня на заседании правительства министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, индекс ФАО, который включает 55 видов продовольственных товаров, составил 231 пункт, что на 3,4% больше, чем в декабре 2010 г. При этом рост индекса наблюдается седьмой месяц подряд.

В частности, в январе подорожали все товары, входящие в индекс, кроме мяса. Индекс цен на мясо стабилизировался на отметке 166 пунктов.

При этом индекс зерновых продуктов достиг 245 пунктов, что отражает рост цен на пшеницу. Причиной этого называют сильные наводнения в Австралии, которая является крупным экспортером пшеницы.

Кроме того, по данным экономистов, частично на подорожание повлияла и ситуация в России, которая из-за засухи прекратила экспорт зерна, что обусловило рост цен на пшеницу и, соответственно, на другие категории пищевых продуктов.

Как указывается в сообщении, считается, что повышение цен на продукты стало самой важной причиной недавних массовых протестов в Алжире и Тунисе. Антиправительственные выступления в этих странах перебросились на соседний Египет и Иорданию.

Глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК призвал мировых лидеров «поставить продовольствие на первое место» и задуматься о проблемах нестабильности цен на него.

«Мы в дальнейшем будем иметь дело с более широкой тенденцией увеличения цен на сырье, включая цены на продовольствие», - считает он.

***ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) — международная организация под патронажем ООН. Создана в 1945 году. Обслуживая как развитые, так и развивающиеся страны, ФАО выступает в качестве нейтрального форума, где все государства встречаются на равноправной основе в целях обсуждения соглашений и проведения дискуссий по вопросам политики. ФАО помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех.