В Севастополе подорожали хлебо-булочные изделия

В Севастополе основной производитель хлебобулочных изделий ОАО «Царь-хлеб» (на предприятие приходится около 70% всей производимой хлебной продукции в городе) с 6 января поднял цены на свою продукцию в среднем на 6%.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила газета «Севастопольский меридиан» со ссылкой на информацию, предоставленную Государственной инспекцией по контролю за ценами в городе Севастополе.

Согласно предоставленной предприятием госинспекции информации, увеличение с 1 января 2011 года закупочных цен на муку, стоимости природного газа и горюче-смазочных материалов, а также повышение минимальной заработной платы, привели к снижению рентабельности продукции открытого акционерного общества «Царь-хлеб», которое также продает в фирменных магазинах социальные сорта хлеба, являющиеся для ОАО нерентабельными.

Проанализировав финансовое положение, правление предприятия приняло решение с 6 февраля текущего года повысить оптово-отпускные цены на хлеб и батон в среднем на 6%. В денежном выражении в розничной торговле это составило в среднем повышение цен от 10 до 20 копеек за единицу продукции.

Теперь в розничной торговле хлеб «Дарницкий» (социальный) стоит 2,90 грн, хлеб «Формовой» первого сорта (социальный) – 2,80 грн, хлеб «Зимневский» формовой – 3,10 грн, хлеб «Формовой» первого сорта –3,05 грн, хлеб «Царский» высшего сорта – 3,50 грн, батон «Симферопольский» высшего сорта — 3,25 грн.

В последний раз цены на хлеб предприятие поднимало в августе прошлого, 2010 года.