Соглашение о ЗСТ с Евросоюзом будут подписывать поэтапно - инициатива Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Литовской Республики Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ.

По словам главы украинского правительства, на сегодня на 90% согласованы позиции по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС, а примерно 10% - требуют дальнейшего обсуждения. «У меня сейчас возникло предложение: давайте в этом вопросе двигаться поэтапно... Можно подписать соглашение на тех позициях, на которых мы договорились, а то, что не проговорено - продолжать переговоры», - сказал Н.АЗАРОВ.

В пресс-службе правительства отмечают, что, таким образом, зона свободной торговли, по предложению Н.АЗАРОВА, будет определяться не одним, а двумя договорами.

Премьер-министр подчеркнул, что консенсуса с ЕС относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли требует, в частности, вопрос, касающийся агропромышленного сектора.

«Нам хотелось бы, чтобы вопросы решались на принципах взаимопонимания и равенства», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что Украина имеет мощный агропромышленный потенциал, и этот вопрос в переговорном процессе с ЕС является весьма важным.