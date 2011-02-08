Кабмин утвердил перечень объектов ценового госрегулирования

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов государственного ценового регулирования на 2011-2012 маркетинговый год. Перечень определен постановлением от 26 января 2011 г. № 67. Согласно перечню, ценовое госрегулирование будет осуществляться на пшеницу твердую и мягкую, зерно смеси пшеницы и ржи (меслин), рожь озимую и яровую, ячмень, муку пшеничную и ржаную, гречку с 1 июля 2011 г. до 30 июля 2012 г.

На кукурузу ценовое регулирование внедрено с 1 октября 2011 г. по 30 июля 2012 г., на сахар-песок (свекловичный) с 1 сентября 2011 г. по 31 августа 2012 г., на молоко сухое с 1 апреля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. и масло сливочное с 20 февраля 2011 г. по 31 декабря 2011 г.