S.I.TRADE открыла представительство в Грузии

Дистрибьюторская компания S.I.TRADE открыла официальное представительство в Тбилиси (Грузия). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодня сформирована торговая команда, обустроены складские помещения, организована доставка продукции в торговые точки. На данный момент команда активно занимается развитием дистрибьюторской сети во всех сегментах сбыта. Также подключаем дистрибьюторов на территории Грузии, которые будут на партнерских условиях осуществлять дистрибуцию в удаленные от центрального региона торговые точки», - сообщил дивизиональный менеджер Олег КОМАРОВ.

В начале компания S.I.TRADE будет осуществлять дистрибуцию торговых марок компании «Снэк Экспорт», однако отмечается, что компания располагает достаточными ресурсами для развития и уже сейчас проводит активную работу по поиску и привлечению в свой дистрибьюторский портфель известных международных брендов.

Справка УНИАН. S.I.TRADE работает во всех сегментах сбыта: линейная и VIP-розница, опт, HoReCa, а также собственная вендинговая сеть.

В рамках национальной дистрибуции S.I.TRADE работает с ТМ «Мачо», «Козацька розвага», «Флинт», «SEMKI», «Fitto», «Морские», «KartoFan», «Хуторок», «Хуторок Панский», «Золотий врожай», «Beauty Glamour», «Beauty Fantasy», «Оrange», «Bon appetite», а также с привлеченными брендами: ТМ «Олком», ТМ ТМ «Пані Крістіна», ТМ «Kent», ТМ «Ahmad», ТМ «Greenfield», ТМ «Millenium», ТМ «Jaffa», Харьковская бисквитная фабрика.