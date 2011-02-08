В Винницкой области подорожали овощи и растительное масло

В Винницкой области в январе больше всего подорожали овощи и растительное масло, подешевели – мясопродукты и сало.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, индекс потребительских цен в Винницкой области в январе 2011 года составил 100,8.

На потребительском рынке области в январе 2011 года по отношению к декабрю 2010 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Больше всего (на 4,8%) подорожало подсолнечное масло, на 1,7% - молоко, на 1,6% - молочные продукты, на 1,5% - сахар, на 1,1% - маргарин и другие растительные жиры, на 0,8% - рыба и продукты из рыбы, на 0,7% - яйца.

Овощи в целом подорожали на 4,7%, среди которых капуста - на 18,1%, огурцы, помидоры и перец - на 3,6%, морковь, свекла, лук и грибы - на 2,6%. На 1,9% повысились цены на фрукты, при этом бананы подорожали на 6,8%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,7%.

Вместе с этим, мясо и мясопродукты снизились в цене на 0,5%, сало и другие животные жиры - на 9,3%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,7%, при этом тарифы на горячую воду и отопление возросли на 14,7%.

В сфере транспорта цены повысились на 2,7%, в т.ч. бензин стал дороже на 6,5%, стоимость перевозок железнодорожным пассажирским транспортом увеличилась на 1,3%.

Стоимость услуг образования повысилась на 0,2%, в т.ч. плата за обучение на курсах - на 1,4%, услуги дошкольного и начального образования подорожали на 1,3%.