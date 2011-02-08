Агростраховое бюро без господдержки не повлияет на развитие агрострахования – эксперт

Само по себе создание Аграрного страхового бюро (АСБ) без возобновления государственной поддержки не окажет существенного позитивного влияния на развитие агрострахования.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал председатель правления страховой группы «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

«Само создание бюро не привнесет какое-то оживление в этот сегмент, так как очень многое зависит от государственной поддержки агробизнеса и агрострахования, в том числе», - сказал Д.ГРИЦУТА.

По его словам, единственный позитив от создания такого объединения страховщиков заключается в консолидации усилий участников рынка по развитию агрострахования в Украине. «Позитив здесь можно видеть в консолидации интересов страхового рынка и возможности совместного продвижения идеи агрострахования, но это пока скорее теория, чем практика», - отметил Д.ГРИЦУТА.

Что касается механизма распределения субсидий на компенсацию сумм страховых платежей, то, по его словам, неплохим вариантом является перечисление компенсации напрямую в страховую компанию, не аграриям-страхователям, как это было ранее. При этом, не имеет значения, как именно будет происходить распределение — через АСБ или напрямую от государства конкретному страховщику.

«Если эти суммы есть, и если их дает государство, то оно должно отслеживать эффективность их использования. Потому что бывали случаи страховки ради этой компенсации. Если государство считает, что это распределение должно оставаться за ним, то, скорее всего, так оно и должно быть. Тем более, не все компании являются членами Бюро и не понятно тогда, как быть с ними», - отметил Д.ГРИЦУТА.

Относительно распределения ответственности в Бюро он сообщил, что в объединении не предусмотрена солидарная ответственность. «Здесь не может быть коллективной ответственности, так как участие в этом пуле ряда компаний было бы невозможным. Одним из условий было то, что мы не будем отвечать солидарно, - сказал эксперт. - Солидарная ответственность – это большая опасность для прозрачно работающих компаний».

Оценивая текущее состояние рынка агрострахования, он сообщил, что основной рост данного сегмента пришелся на 2007-2008 гг., после чего в 2009-1010 гг. наблюдался значительный спад.

По мнению Д.ГРИЦУТЫ, восстановление положительной динамики рынка агрострахования возможно только с возобновлением государственной поддержки.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2011 года 15 страховых компаний создали Аграрное страховое бюро. В Бюро вошли СК «Альфа-Гарант», «Оранта-Сич», «АСКА», «Брокбизнес», «Эталон», «Европейский страховой альянс», «Оранта», «Провидна», СГ «ТАС», Украинская аграрно-страховая компания, «ИНГО Украина», Украинская экологическая страховая компания, Украинская пожарно-страховая компания, «Универсальная» и «УНИКА».