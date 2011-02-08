Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает квоты на зерно оправданными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«Мы предприняли правильный шаг, введя квоты на зерно. Ведь вспомните, когда в Украине проходил сбор урожая, зернотрейдеры скупали у крестьян зерно по мизерной цене – 600 грн. за тонну. К тому же государство должно понимать и обеспечить продовольственную безопасность своим гражданам», - объяснил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр заверил, что нынешний экспорт зерна в размере 13 млн. тонн будет полностью выполнен.

Вместе с тем он отверг замечания руководителя отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР относительно нарушений в экспорте украинского зерна.

«В который раз заявляю, для украинской власти главным критерием будет и остается продовольственная безопасность», - резюмировал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР заявила, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины.

Она подчеркнула, что в результате вмешательства государства в Украине проходят непрозрачные процедуры квотирования и экспорта зерна, что приводит к ухудшению инвестиционного климата.

По мнению Б.ХАФНЕР, аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна не убедительны.

Она сообщила, что в ходе разговора представители украинского правительства сказали, что правительство еще раз рассмотрит ситуацию относительно квотирования зерна. При этом Б.ХАФНЕР отметила, что ситуация с квотированием в Украине должна разрешиться до июня, и если этого не произойдет, то международные трейдеры будут вынуждены отзывать свои контракты.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет Министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна, однако 26 января 2011 года сказал, что этот вопрос не рассматривается в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках продовольствия.

26 января 2011 года Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.