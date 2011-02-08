Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Аграрный фонд Украины получил 1,5 млрд. грн. для форвардных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«Мы дополнительно выделили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардных закупок зерна, из них 1,5 млрд. грн. он уже получил», – сказал министр.

При этом он добавил, что, кроме зерна, Аграрный фонд будет закупать сухое молоко, сливочное масло, гречку и в несколько меньших объемах кукурузу и овес.

Министр объяснил, что таким образом удастся обеспечить стабильную ситуацию на рынке продуктов питания, а товаропроизводителям получить средства для посевной кампании.

Как сообщал УНИАН, на форвардные закупки разных видов сельскохозяйственной продукции правительство выделило 5 млрд. грн.