Сахарная отрасль Украины будет рентабельной еще 20 лет – Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что сахарная отрасль Украины будет рентабельной еще 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«У меня нет сомнений, что сахарная отрасль страны сегодня стабильно развивается. Более того, прогнозирую, что на протяжении 20 лет она будет оставаться рентабельной», – отметил он.

По мнению министра, чтобы усилить роль Украины в направлении экспорта сахара за границу, достаточно реализовывать продукцию на внешние рынки. По его подсчетам, на протяжении двух лет Украина способна экспортировать до 5 млн. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, Украина с июня прошлого года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке сахара в Россию. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.

15 декабря 2010 года заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН заявил, что вопрос о выделении Россией в 2011 году квоты в объеме 100 тыс. тонн на импорт сахара из Украины должен быть рассмотрен Таможенным союзом. По его словам, это предусмотрено протоколом заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое провели Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в Киеве 27 октября 2010 года. Для рассмотрения этого вопроса Минагрополитики Украины должно подготовить обоснования и «отстоять» их перед российской стороной, подчеркнул В.МУНТИЯН.

Специалисты инвестиционной компании Phoenix Capital считают, что экспорт в Россию даже 100 тонн сахара спровоцирует рост цен на этот продукт на внутреннем рынке Украины.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года производство свекловичного сахара выросло на 21,5% по сравнению с 2009 годом – до 1,545 млн. тонн.