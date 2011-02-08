Присяжнюк поддерживает лицензирование предприятий по заготовке молока
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК поддерживает предложение губернатора Хмельницкой области Василия ЯДУХИ о лицензировании предприятий по заготовке молока.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.
«Мне понравилась идея В.ЯДУХИ о лицензировании предприятий по заготовке молока. Мы проведем экспресс-анализ, где теряется качество молока - или во время его подвоза на молокоперерабатывающее предприятие, или непосредственно у крестьянина», - отметил министр.
По его словам, это позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке молока и улучшить его качество.
Н.ПРИСЯЖНЮК также пообещал, что это вопрос будет заслушан на ближайшем заседании Кабинета министров.