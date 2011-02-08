Присяжнюк рассчитывает, что губернаторы удешевят ресурсы для посевной кампании

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что губернаторы должны удешевить ресурсы для посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«Всем известно, что горючее и минудобрения резко возросли в цене. Поэтому есть поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА к посевной кампании удешевить на 10% стоимость горючего и на 20% - минеральных удобрений», - отметил он.

По его словам, эти обязательства возложены на губернаторов, которые должны у себя в областях отыскать операторов, у которых цены на горюче-смазочные материалы и минудобрения ниже, чем на рынке.

В то же время министр признал, что это не метод, который должна использовать Украина.

«Это не тот метод регулирования, к которому мы должны привыкать. Не нужно забывать, что Украина живет в рыночных условиях. Поэтому в будущем, я убежден, государство будет использовать механизм определенных дотаций для аграриев», - сказал он.