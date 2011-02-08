Кабмин утвердил объемы формирования интервенционного госфонда в 2011-2012 МГ

Кабинет министров Украины утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2011-2012 маркетинговом периоде. Соответствующее постановление от 26 января 2011 г. № 66 опубликовано на сайте правительства. Согласно документу, минимальные объемы формирования запаса составляют: пшеницы твердой и мягкой, зерна смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1,05 млн. тонн, ржи озимой и яровой – 90 тыс. тонн, ячменя – 40 тыс. тонн, сахара-песка (свекловичного) - 247,6 тыс. тонн, кукурузы – 30 тыс. тонн, молока сухого – 6 тыс. тонн, масла сливочного – 18 тыс. тонн и гречки - 35,28 тыс. тонн.

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