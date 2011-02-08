Экспортировать зерно разрешат только госагенту или товаропроизводителям? Законопроект

Депутаты предлагают Верховной Раде Украины разрешить экспорт зерна и других объектов государственного ценового регулирования из Украины только государственному агенту или товаропроизводителям.

Соответствующий проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (регистр. №8053 от 2 февраля 2011 г.) внесли народные депутаты Виталий БОРТ (ПР), Марина ПЕРЕСТЕНКО (КПУ), Сергей ТЕРЕЩУК (Народная партия) и Иван СИДЕЛЬНИК (Всеукраинское объединение «Батьківщина»). Текст документа опубликован на сайте парламента.

Документом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного ринка.

Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.