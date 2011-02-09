Украинские фермеры не конкурентны в производстве зерновых – Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что фермерские хозяйства Украины не будут конкурентными в производстве зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

«Сегодня мы будем ориентировать фермеров, чтобы они занимались производством молока и мяса. Потому что они не будут конкурентными в производстве зерновых», – сказал он.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что желающих работать в производстве молочно-мясной продукции ожидают государственные льготы, однако конкретных их размеров министр не назвал.