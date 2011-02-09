Гран-При дегустационного конкурса ПродЭкспо-2011 пятый раз подряд получила «Хортиця»

Определены победители ХIII Дегустационного конкурса алкогольных напитков, который состоялся в рамках Международной выставки продуктов питания и напитков «ПродЭкспо-2011» в Москве. Главный приз - Гран-При «ПродЭкспо-2011» получила "Хортиця".

«Уже который год подряд «Хортиця» становится фаворитом и получает главную награду конкурса. И это все при том, что дегустационный конкурс «Продэкспо» - самый престижный и авторитетный в России, да и в Восточной Европе,» - рассказывает Глава дегустационной комиссии конкурса в рамках «ПродЭкспо» Александр Зайцев. Выйти в финал конкурса, учитывая количество участников, очень непросто. Ведь в жюри - представители ведущих отраслевых предприятий, имеющие не менее чем десятилетний опыт работы.

Эксперты сходятся во мнении, что достичь высоких результатов в производстве алкоголя можно только благодаря постоянным инвестициям в инновации, которые гарантируют качество. Последней новинкой стала «Хортиця Абсолютна» - впервые в Украине создана водка на структурированной воде.

Наградами Дегустационного конкурса был отмечен еще ряд украинских компаний.

Справка УНИАН. ЛВЗ «Хортиця» - крупнейший производитель алкоголя в Украине, входит в холдинг Global Spirits (Одесский коньячный завод (ТМ «Шустов»), ДП "Крымский винный дом" (ТМ «Oreanda»), дистрибуторские компании "Мегаполис" в России и Украине). Функционирует с 2003г., в настоящее время его мощности составляют 750 тыс. дал в месяц.

На сегодняшний день ТМ «Хортица» - в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция ЛВЗ "Хортиця" экспортируется в 85 стран мира.

XVIII Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства«Продэкспо-2011» проходит в Москве с 7 по 11 февраля. «Продэкспо-2011» – крупнейшее отраслевое событие не только российского, но и мирового масштаба. В выставке участвуют компании свыше 55 стран пяти континентов.