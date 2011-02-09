Присяжнюк рассчитывает на отчисление 1% от оборота товаров на развитие АПК

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК рассчитывает на принятие закона, который даст возможность на протяжении пяти лет отчислять 1% от оборота товаров на развитие аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил 8 февраля во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

“В конечном результате, от принятия данного закона, который, кстати, поддерживает Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, мы планируем до 2017 года получить 75-80 млн. тонн зерновых, 4 млн. тонн мяса, около 4 млн. тонн масел”, - отметил он.

Министр добавил, что наука и потенциал государства вполне реально подтверждают возможность взять плановые показатели.

“Для этого имеем опыт фермерских хозяйств, есть необходимые условия и рынки сбыта”, - резюмировал министр.