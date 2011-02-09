В Черниговские аграрии удвоили закупки сельхозтехники

В Черниговской области в 2010 году аграрии увеличили объемы сельскохозяйственной техники в два раза, по сравнению с аналогичным показателем 2009 года, - до 248 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

В прошлом году сельхозпроизводители области закупили 706 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в то время, как в 2009 году – 477 единиц техники.

Среди приобретенной в 2010 году техники преобладал импорт (212,7 млн. грн.), а отечественной было закуплено на 35,2 млн. грн. Самым дорогим приобретением стал зерноуборочный комбайн стоимостью 2 млн. грн., а самым дешевым – косилка за 7 тыс. грн.

Больше всего средств на закупку техники и оборудования в прошлом году потратили аграрии Бобровицкого (42,8 млн. грн.), Бахмацкого (30,7 млн. грн.) та Сребнянского (27,9 млн. грн.) районов. Меньше всего техники приобретено в Сосницком районе – на 0,9 млн. грн., а также в Куликовском, Козелецком и Репкинском – на 1,1 млн. грн. в каждом.