Кабмин упразднил постановления по ГАК «Хлеб Украины»

Кабинет министров Украины упразднил постановления по вопросам деятельности Государственной акционерной компании «Хлеб Украины». Соответствующее постановление от 2 февраля 2011 г. №63 опубликовано на сайте парламента.

Документом поручено признать утратившими силу постановления Кабмина относительно деятельности ГАК "Хлеб Украины".

Также поручено Министерству аграрной политики и продовольствия предусмотреть в уставе ГАК "Хлеб Украины", что назначение на должность и увольнение председателя правления компании, а также утверждение состава наблюдательного совета проводится Кабмином.