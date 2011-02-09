Кабмин подписал с производителями продуктов меморандум о стабилизации цен

Правительство Украины подписало с производителями сахара, подсолнечного масла и гречки Меморандум о стабилизации цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

По его словам, меморандум с производителями сахара и подсолнечного масла был подписан 3 февраля и привел к позитивным результатам. «Как результат, имеем определенный позитивный сдвиг», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что меморандум с производителями гречки был подписан 8 февраля.

Премьер подчеркнул, что согласно меморандуму, цены на гречку должны быть зафиксированы на приемлемом уровне.

Как сообщал УНИАН, в январе Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно ДП с ИИ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ООО «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» и др.) и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» (ТМ «Славія») по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

По данным Госценинспекции, с начала 2010/2011 маркетингового года розничные цены на указанную продукцию выросли в среднем на 16,17%: с 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, в некоторых регионах страны стоимость масла выросла до 16 грн./литр. Следовательно, общий рост цен на масло за этот период составил 47%.

5 февраля т.г. УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на первого заместителя министра Николая БЕЗУГЛОГО, что розничная цена на гречневую крупу на продовольственном рынке стабилизирована и не будет превышать 14 гривень за килограмм.

Напомним, что на 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной - 15,50 - 16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной - 10-11 грн.