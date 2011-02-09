Украина не может найти понимание с РФ в вопросе поставок сахара - Присяжнюк

Украина не может найти понимание с Российской Федерацией в вопросе определения квот на беспошлинные поставки сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«К большому сожалению, Россия не дает нам разрешения на импорт сахара. Для нас это непонятно… Пока взаимопонимания нет», - сказал министр.

Он сообщил, что в эти дни в Москве вопрос о поставках сахара обсуждает заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что, в частности, для Украины непонятно, почему не удается согласовать вопрос, когда Россия импортирует более миллиона тонн сахара из тростника, биржевая цена которого значительно выше цены украинского сахара.

Министр подчеркнул, что Украина надеется достичь договоренности о беспошлинных поставках 100 тыс. тонн сахара в 2011 году. Он сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить вопрос с министром сельского хозяйства Российской Федерации.

Напомним, Украина с июня 2010 года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке в Россию сахара. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.

2 февраля т.г. первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил на пресс-конференции, что Украина надеется, что вопрос о предоставлении квот на беспошлинные поставки сахара в Россию будет решен в ближайшее время.

При этом он подчеркнул, что на данный момент вопрос, в большей степени, находится в политической плоскости.