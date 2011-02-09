АМК прекратил антиконкурентные действия Теофипольской РГА

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины прекратило антиконкурентные действия Теофипольской районной государственной администрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе отделения АМК.

В частности установлено, что при принятии распоряжения от 28.08.2009 г. № 234/2009-р «О закупке продовольственного зерна урожая 2009 года для формирования государственного продовольственного резерва и региональных ресурсов для нужд района», администрация ограничила права 26 сельскохозяйственных товаропроизводителей относительно свободного выбора реализации и использования зерна.

Кроме того, Теофипольская РГА при принятии распоряжения от 02.10.2009 г. № 200/2009-р "О работе промышленных предприятий района" рекомендовала ОАО "Теофипольский сахарный завод" в определенные сроки обеспечивать поставку товаров (минеральных удобрений, высококачественных семян и соответствующих страховых средств) сельскохозяйственным производителям.

"Этим решением была ограничена самостоятельность предприятия по реализации товаров", - пояснили в пресс-службе отделения АМК.

Сейчас нарушения прекращены.