Кабмин через две недели рассмотрит вопрос квот экспорта зерновых - Присяжнюк

Через две недели правительство Украины рассмотрит вопрос о возможности изменений объемов и условий квотирования экспорта зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на брифинге.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионах проводится анализ остатков зерна. «Есть поручения премьер-министра - за две недели, на базе анализа остатков, внести предложения. Так и будет сделано», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что на сегодняшний день зернотрейдеры еще не использовали квоты в объеме около 2,5 млн. тонн.

Вместе с этим, Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что ситуация на мировом зерновом рынке ухудшается в связи с тем, что увеличивается уровень заболевания зерновых в Бразилии и Аргентине.

«К большому сожалению, сейчас заболеваемость зерновых в этих странах начала прогрессировать больше, чем ожидали, в три раза быстрее, и есть прогноз снижения урожайности», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он подчеркнул, что в Украине внутренние цены на кукурузу, пшеницу продовольственную и фуражную за последнюю неделю выросли на 400 гривень.

«Это говорит о том, что есть большой дефицит зерновой группы», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна. Позже он отметил, что этот вопрос не рассматривается в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках продовольствия.

26 января 2011 года Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

7 февраля т.г. руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР заявила, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины.

Она подчеркнула, что в результате вмешательства государства в Украине проходят непрозрачные процедуры квотирования и экспорта зерна, что приводит к ухудшению инвестиционного климата.

По мнению Б.ХАФНЕР, аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна не убедительны.

Она сообщила, что в ходе разговора представители украинского правительства сказали, что правительство еще раз рассмотрит ситуацию относительно квотирования зерна. При этом Б.ХАФНЕР отметила, что ситуация с квотированием в Украине должна разрешиться до июня, и если этого не произойдет, то международные трейдеры будут вынуждены отзывать свои контракты.