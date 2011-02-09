Кабмин выясняет вопрос о расхождении данных по цене на продукты

Правительство Украины выясняет вопрос о расхождении данных Государственного комитета статистики и Государственной инспекции по контролю за ценами по цене на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Эта претензия есть, она рассматривалась в понедельник на совещании у премьер-министра», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что Николай АЗАРОВ требует от Госкомстата и Госценинспекции предоставлять правдивую информацию под персональную ответственность руководителей этих служб.

«Для Кабинета министров, для потребителя самое главное и важное получать правдивую статистику», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственного комитета статистики Украины, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе 2011 года к январю 2010 года выросли на 8,6% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 1,3%), в частности, на продукты питания – на 8,5% (к декабрю 2010 г. – на 1,3%), хлеб и хлебопродукты – на 17,5% (1,8%), в том числе на хлеб – на 11,2% (0,6%), макаронные изделия – на 11,2% (0,5%), кондитерские изделия из муки – 11,2% (0,6%), мясо и мясопродукты – на 3,3% (снизились на 0,1%), рыбу и рыбопродукты – на 3,5% (выросли 0,6%), молоко, сыр и яйца – на 8% (снизились на 0,2%), в том числе на молоко – на 11,7%, сыр и творог – на 14,1%, на яйца – снизились на 17,8%, на масло и жиры – цены выросли на 6,7% (выросли на 1%), в том числе на масло сливочное – на 16,3%, масло подсолнечное – на 18,1%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 23,5%.

Цены на фрукты в январе 2011 года к январю 2010 года выросли на 9,2% (в январе 2011 года к декабрю 2010 года выросли на 2,9%). На овощи цены выросли на 12,7% (к декабрю 2010 года выросли на 6,6%), в том числе на картофель – на 30,5% (5,6%). Цены на сахар выросли на 7,7% (2,7%), кондитерские изделия сахаристые – на 15,4% (0,7%), безалкогольные напитки – на 5,7% (0,5%).