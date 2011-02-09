Запасы гречки позволяют контролировать ее цену – Присяжнюк

Существующие объемы запасов гречки позволяют в ближайшие два-три месяца контролировать ее цену в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Сегодня мы промониторили полностью рынки и наличие гречневой крупы. Мы увидели, что объемы гречневой крупы сегодня позволяют два-три месяца контролировать цену”, - сказал министр.

Как напомнил он, сегодня министерство рассматривает возможность импорта гречки в Украину. “Но это вызвано только тем, что сегодня принято решение, и мы согласовали с областями, что мы увеличиваем объемы посева зерновых, в том числе, гречневой крупы. То есть, мы практически увеличиваем на 100 тыс. га посевы гречки”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как напомнил руководитель ведомства, в частности, ведутся переговоры с торговыми компаниями и посольством Китая относительно импорта гречки, поскольку эту крупу производит не так много стран. По его словам, официальная делегация направляться в Китай не будет, однако туда направят представителя от департамента продовольствия, чтобы заключить соглашение на поставку этой крупы. “Объемы мы сейчас изучаем, думаю, это будет 15-20 тыс. тонн, для того, чтобы мы имели переходные запасы, чтобы мы имели в госрезерве эту крупу, потому что она на сегодня является крупой, подлежащей госрегулированию”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением №1102 от 29 ноября 2010 г. внес изменения в перечень объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2010-2011 гг. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2011 года гречка внесена в перечень объектов государственного ценового регулирования.

Справка УНИАН. В последние годы производство гречки в Украине постоянно сокращалось: производство гречки урожая 2009 года составило 188,6 тыс. тонн; урожая 2008 года – 241 тыс. тонн; урожая 2007 года – 217,4 тыс. тонн.