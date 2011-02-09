В Хмельницкой области подорожали овощи, крупы, рыба, сахар

В Хмельницкой области в январе т.г., по сравнению с декабрем 2010 г., больше всего подорожали овощи и продукты переработки зерновых (на 6,1%-13%), рыба, сахар, масло (1-3,9%), подешевели - рис, фрукты, молоко, говядина - на 0,5-3,7%, яйца - на 6,8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, на потребительском рынке области в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,4% в основном связано с повышением квартирной платы, платы за горячую воду и отопление - на 7,5%.

На повышение цен в сфере здравоохранения (на 0,4%) повлияло подорожание санаторно-курортных услуг - на 1,8%.

Вследствие увеличения стоимости перевозок пассажирским автодорожным транспортом на 3,3%, топлива и масел - на 4,2% цены на транспорт в целом повысились на 2,9%.

Справка УНИАН. В январе 2011 года индекс потребительских цен в Хмельницкой области составил 100,8%.