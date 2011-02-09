Минагропрод обратился к Кабмину

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилось к Кабинету министров относительно увольнения заместителей председателей областных госадминистраций по вопросам агропромышленного комплекса в Киевской и Черновицкой областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что речь идет о рассмотрении вопроса целесообразности нахождения на занимаемых должностях двух замов глав ОГА по вопросам АПК – в Киевской и Черновицкой областях и вопроса их увольнения.

По словам министра, соответствующее решение приняла коллегия министерства где-то полторы недели назад.

«Были заслушаны заместители глав администраций по вопросам АПК и начальники сельхозуправлений. Мы обратились в Кабмин с вопросом рассмотреть вопрос увольнения двух заместителей глав Киевской и Черновицкой областей и объявить выговоры начальникам сельхозуправлений», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, соответствующая рекомендация вынесена в связи с неудовлетворительной ценовой политикой в отношении продуктов питания в этих регионах. В частности, министр отметил отсутствие сотрудничества глав администраций и мэров относительно ценообразования на продукты.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Минагропрод намерен обратиться к мэрам городов с тем, чтобы те разработали баланс продуктов питания, необходимый городу. «Сельхозпроизводители готовы выращивать и производить все, но мы должны понимать, кто будет потребителем», - отметил министр.