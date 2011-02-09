КГГА установила предельные уровни рентабельности и торговых надбавок на продукты

Киевская городская государственная администрация установила предельные уровни рентабельности производства и торговых надбавок на основные продовольственные товары для недопущения необоснованного роста цен на них. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Сообщается, что глава КГГА Александр ПОПОВ подписал распоряжение «О регулировании цен на основные продовольственные товары».

Документом установлены предельные уровни рентабельности производства муки пшеничной высшего, первого и второго сорта, муки ржаной обдирной – 8%, хлеба весом свыше 0,5 кг из муки пшеничной высшего сорта, изделий для диабетиков и т.д. – 12%.

На мясо птицы, вареную колбасу, молоко, сыр, сметану, сливочное масло, подсолнечное масло, яйца установлены предельные торговые наценки в размере 10%, на муку, макаронные изделия, крупы, сахар – 12%, на говядину, свинину, хлеб – 15% без учета расходов на их транспортировку в междугородном соединении.