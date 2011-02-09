В Полтавской области больше всего подорожали овощи и фрукты

В Полтавской области в январе 2011 года больше всего подорожали овощи, фрукты, растительное масло и алкоголь, подешевели – сливочное масло, мясо и мясопродукты .

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в январе т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%.

В частности, овощи подорожали на 6,6%, фрукты – на 4,1%, растительное масло – на 2,8%, алкогольные напитки – на 2,5%. Вместе с тем, сливочное масло подешевело на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,4%.

Также, по данным облстата, яйца в январе выросли в цене на 1,9%, рыба и продукты из рыбы – на 1,7%, молоко – на 1,6%, макаронные изделия – на 0,5%, сахар – на 0,4%, сыр и творог – на 0,1%.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 1,2%, в т.ч. табачные изделия – на 0,1%.

Рост цен на одежду и обувь на 0,1% произошел за счет подорожания одежды на 0,2%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% обусловлен увеличением платы за водоснабжение на 6,8%, канализацию – на 6%, горячую воду и отопление – на 0,4%. Кроме того, на 0,5% выросла стоимость содержания и ремонта жилья.

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,2% стало следствием подорожания фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 0,3%.

Подорожание топлива и масел на 6% и транспортных услуг на 0,3% стало причиной повышения цен на транспорте в целом на 2,6%.

На 0,1-0,7% выросли цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, в сфере образования, ресторанов и отелей, отдыха и культуры.

Справка УНИАН. В январе 2011 года индекс потребительских цен в Полтавской области составил 100,9%.