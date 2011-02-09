В Сумской области подешевели яйца и животные жиры

В Сумской области в январе больше всего подорожали подсолнечное масло, горячая вода, отопление, топливо и автомасла, подешевели – яйца, животные жиры, обувь, аудиотехника и фотоаппаратура.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно сообщению, в целом цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области в январе т.г. выросли на 0,3%. В частности, хлеб и хлебопродукты подорожали на 0,9%, кондитерские изделия из муки – на 1%, рыба и продукты из рыбы – на 0,6%, сливочное масло – на 0,4%, подсолнечное масло – на 3,3%, фрукты – на 0,9%, овощи – на 1,8%, сахар – на 0,9%, безалкогольные напитки – на 0,3%.

При этом снизились цены на макаронные изделия – на 0,1%, сыр и творог – на 0,6%, яйца – на 1,4%, другие съедобные животные жиры – на 1,7%. Цены на молоко остались на прежнем уровне.

Вместе с тем, алкогольные напитки и табачные изделия в указанный период подорожали на 0,5%.

По промышленной группе товаров и услуг в январе 2011 года по сравнению с декабрем прошлого года цены на одежду и обувь снизились на 0,7%, в том числе на обувь – на 1,7%, на одежду – на 0,1%.

Тарифы на коммунальные услуги в январе т.г. выросли на 4,3%, в том числе на канализацию – на 0,4%, горячую воду и отопление – на 14,6%. Тарифы на квартплату, водоснабжение, электроэнергию и природный газ остались на прежнем уровне, а на содержание и ремонт жилья – снизились на 0,1%.

В сфере здравоохранения амбулаторные услуги в январе подорожали на 1,2%, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 0,5%.

Цены на услуги транспорта в январе выросли на 3,6%. В частности, топливо и автомобильные масла подорожали на 6,3%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – 0,2%, автодорожного автомобильного транспорта – 2,3%.

Цены на услуги связи в январе 2011 года остались на прежнем уровне, а услуги ресторанов и отелей подорожали на 0,4%.

В сфере отдыха и культуры рост цен составил 0,3%, в том числе услуги отдыха и культуры подорожали на 1,1%, газеты, книги и канцелярские товары – 2,2%, тогда как аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации подешевели на 1%.

Справка УНИАН. В Сумской области в январе 2011 года индекс потребительских цен составил 100,9%.