Украина надлежащим образом проинформировала ВТО о квотах на экспорт зерна – Кабмин

Украина надлежащим образом проинформировала Всемирную торговую организацию (ВТО) о введении в 2010 году квот на экспорт зерна.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины.

В документе отмечается, что постановление Кабмина № 2274 от 29 декабря 2010 года о введение квотирования во исполнение норм ВТО было соответствующим образом нотифицировано и распространено через Секретариат ВТО. Кроме того, позиция украинской стороны была представлена 18 ноября 2010 года в рамках официального заседания Комитета ВТО по вопросам сельского хозяйства, а также на встрече с представителями Департамента по вопросам сельского хозяйства США, Торгового представительства США и Постоянного представительства США при ВТО.

«С целью выполнения Украиной международных обязательств, принимая во внимание, что отмеченные соглашения являются ратифицированными и вступили в силу в соответствии с национальным законодательством, было принято распоряжение Кабинета Министров Украины (№ 2274-р от 29.11.2010 р.) «О некоторых вопросах экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции», которое предусматривало вывоз определенных видов зерновых культур с учетом международных обязательств», – говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении подчеркивается, что поскольку урожай-2010 оказался меньше ожидаемого в 48 млн. тонн, правительство в октябре 2010 года было вынуждено ввести экспортные квоты и другие элементы защиты внутреннего рынка. В конце 2010 года ограничения экспорта были продлены до 31 марта 2011 года, а суммарный размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн.

В целом с начала маркетингового года фактические объемы экспорта зерновых культур из Украины составили 7 млн. тонн: пшеницы – 2,6 млн. тонн, ячменя – 2,4 млн. тонн (полностью использованы возможности экспорта) и кукурузы – 1,9 млн. тонн.

Также пресс-служба Кабмина напоминает, что 7 февраля 2011 года директор Торгового представительства США по вопросам России и Евразии Бетси ХЕФНЕР встретилась с представителями Министерства экономического развития торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия. В ходе встречи, отмечено в документе, американская сторона «выразила определенные замечания» к политике на рынке зерна в Украине, в частности, относительно квотирования экспорта и привлечения зернотрейдеров к финансированию посевной кампании путем форвардных закупок, «что предлагалось трактовать как противоречие требованиям ВТО».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. в Киеве после встречи с представителями правительства Украины Б.ХЕФНЕР заявила, что США обеспокоены вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины. В частности, беспокойство вызывают непрозрачные процедуры квотирования и экспорта зерна, предоставление права регистрировать экспортные контракты Аграрной бирже, норма об авансовых платежах при экспорте зерновых в условиях непрозрачных процедур предоставления квот и нормы законопроекта об изменении условий господдержки сельского хозяйства.

Б.ХЕФНЕР подчеркнула, что некоторые из этих норм противоречат условиям ВТО.

Кроме того, она отметила, что аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна, заключающиеся в попытке предотвратить дефицит зерна, не убедительны.

1 февраля т.г. Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР высказался о непрозрачности процедур по распределению квот на экспорт зерновых из Украины.