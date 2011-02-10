В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское Управление МЧС объявило на сегодня, 10 февраля, штормовое предупреждение в регионе из-за возможного усиления ветра, в результате чего повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС.

Сегодня в Крыму ожидается северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 30 метров в секунду.