Аграрии Житомирской области подготовили к севу 23 тыс. тонн семян - 95% от потребности

Аграрии Житомирской области подготовили к посевной кампании 23,0 тыс. тонн кондиционных семян, или 95 % от необходимого.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в целом для посева яровых зерновых культур агроформированиям Житомирщины этой весной потребуется 24,1 тыс. тонн семян, из них семян высоких репродукций - 21 тыс. тонн (88%).

Хозяйства края уже имеют к реализации 1,5 тыс. тонн элитных семян, а также 5,8 тыс. тонн семян первой репродукции.