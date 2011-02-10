Аграрии Житомирской области подготовили к севу 23 тыс. тонн семян - 95% от потребности
11:34, 10 февраля 2011Агро
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Аграрии Житомирской области подготовили к посевной кампании 23,0 тыс. тонн кондиционных семян, или 95 % от необходимого.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Уточняется, что в целом для посева яровых зерновых культур агроформированиям Житомирщины этой весной потребуется 24,1 тыс. тонн семян, из них семян высоких репродукций - 21 тыс. тонн (88%).
Хозяйства края уже имеют к реализации 1,5 тыс. тонн элитных семян, а также 5,8 тыс. тонн семян первой репродукции.
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