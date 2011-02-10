В Винницкой обл. число фермерских хозяйств увеличилось до 1635

В Винницкой области за 2010 год количество новых фермерских хозяйств увеличилось на 5% или на 9 хозяйств, по сравнению с показателем за 2009 г., – до 1635 хозяйств.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управление экономики Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, ежегодно в области количество фермерских хозяйств растет на 3-5%. По количеству фермерских хозяйств Винницкая область занимает 8 место среди областей Украины.

Больше всего фермерских хозяйств зарегистрировано в Бершадском районе – 117; Теплицком – 112; Немировском – 108; Крыжопольском – 101; Шаргородском – 95.

В пользовании фермерских хозяйств находится 218 тыс. га (10%) сельскохозяйственных угодий региона, в том числе, 211,5 тыс. га пашни (11,5%).

Удельный вес фермерских хозяйств в производстве валовой сельскохозяйственной продукции составляет 7%, в том числе, в растениеводстве - 9%, в животноводстве - 4%.