Птицефабрика “Тернопольская” инвестирует в модернизацию производства до 20 млн.грн.

ОАО “Птицефабрика “Тернопольская” начала модернизацию производства, в которую намерена инвестировать до 20 млн. грн.

Как сообщил в интервью местному изданию «Номер один» и.о. председателя правления ОАО “Птицефабрика “Тернопольская” Максим САЧИК, в результате модернизации планируется повысить производительность производственных линий фабрики вдвое.

«Со дня на день ожидаем немецкое оборудование “Бигдашвильд”, прикупаем и другие агрегаты, чтобы удвоить объемы производства. А в селе Петриково (Тернопольский район – УНИАН) готовим цех для завоза немецкого оборудования “Хелман” на 90 тыс. птицемест», – сказал М.САЧИК.

По его словам, после модернизации производство яиц также повысится вдвое – до 500 тыс. яиц в сутки.